A Villasimius, poco dopo le 19:30 di domenica 11 agosto, un uomo di 62 anni, turista francese, è stato investito da un gommone mentre nuotava nella zona di Campulongu.

Villasimius, turista francese investito da un gommone: le sue condizioni

Le condizioni del 62enne sono gravi: ha riportato un pesante trauma cranico ed è stato colpito al braccio da un’elica. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente: secondo quanto al momento ricostruito, l’uomo si trovava a bordo di un catamarano quando si è tuffato in mare ed è stato travolto dal gommone. Appena l’uomo alla guida dell’imbarcazione ha lanciato l’allarme, il 62enne, portato in banchina al porto, è stato prima stabilizzato e poi trasportato in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è arrivato in codice rosso. I medici, dopo averlo intubato, hanno deciso di operarlo d’urgenza per cercare di salvarlo.

La Procura ha aperto un’inchiesta

La Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta e il Pm ha disposto il sequestro del gommone. Su quanto accaduto indagano sia i militari della Guardia costiera che quelli che Guardia di finanza, intervenuti subito in banchina.

