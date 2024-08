Questa mattina, sabato 10 agosto, il sindaco Giancarlo Ianese è stato rinvenuto morto in casa. La scomparsa improvvisa ha sconvolto la comunità di San Nicolò di Comelico a Belluno.

La morte del sindaco Giancarlo Ianese

Giancarlo Ianese, 82anni, sindaco di San Nicolò di Comelico per otto volte: negli anni 75-80, dal 90 al 2004 e dal 2009 in poi e, infine, la rielezione di giugno. Tuttavia, ha ricoperto anche la carica di vicesindaco e per quattro volte è stato consigliere comunale.

La morte improvvisa è avvenuta questa mattina, l’uomo è stato trovato senza vita sul divano nella sua abitazione.

La professione di Giancarlo Ianese

Ianese era anche presidente dell’Unione montana Comeliana. Tuttavia, nonostante l’età e i tanti impegni istituzionali era titolare di un negozio di ottica a San Candido dove continuava a lavorare.

Le parole del Presidente della Provincia Roberto Padrin

“Di lui colpiva il profondo senso del dovere e la passione infaticabile con cui ricopriva l’incarico da sindaco di San Nicolò e da presidente dell’Unione Montana Comelico. Ianese era sempre presente. Ricordo quando veniva a trovarmi in Provincia per sottopormi le sue idee e i suoi progetti, l’entusiasmo che aveva sempre nonostante l’età e la fatica dell’amministrare. Ci mancheranno queste caratteristiche, ma sapremo farne tesoro“.

Il Presidente Roberto Padrin ha sottolineato la vicinanza in questo momento drammatico per la famiglia, gli amici e per i tanti colleghi amministratori.