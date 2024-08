Cisternino, esplosione in un trullo: morto un uomo di 55 anni, in gravi condi...

È stato trovato morto il 55enne rimasto sotto le macerie in seguito all'esplosione di un trullo a Cisternino

Nella mattinata di domenica 11 agosto, un’esplosione in un trullo è avvenuta nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi. Ritrovato morto sotto le macerie un uomo di 55 anni, Nicola Salatino.

La morte del 55enne sotto le macerie

L’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas o da una bombola presente all’interno del trullo, ha causato la morte dell’uomo e ferito gravemente la moglie, ricoverata in prognosi riservata presso il centro ustioni dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto dopo essere rimasto intrappolato per oltre tre ore sotto le macerie.

Nicola Salatino e la moglie erano giunti da Bari nella serata di sabato, ospiti di una coppia di amici di Barletta, proprietari della struttura.

Altre due persone coinvolte nel crollo del trullo

Al momento dell’esplosione, avvenuta intorno alle 8:25, nell’abitazione si trovavano quattro persone: due coppie, una proveniente dalla provincia di Barletta-Andria-Trani, l’altra dalla provincia di Bari.

L’esplosione ha coinvolto anche altre due persone di Barletta, che però sono rimaste illese.

Le indagini delle forze dell’ordine

La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fasano, coordinata dal pubblico ministero Francesco Carluccio