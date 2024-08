Lo schianto tra la sua moto e un’automobile si è rivelato, purtroppo, fatale, per Nicolas Bartolini, un ragazzo di 26 anni originario di Saludecio. Il giovane si trovava a bordo della sua Bmw RR con una ragazza di 19 anni, Aurora, quando ad un tratto è andato a collidere con la corsa di un’automobile che stava girando a sinistra.

Incidente a Misano, si schianta in moto contro un’auto: morto 26enne

Erano da poco passate le ore 20 della serata di ieri e Nicolas stava tornando da una giornata al mare alla guida della sua moto, una Bmw RR, trasportando anche una ragazza di 19 anni. Ad un tratto, in via Garibadi, lo schianto fatale con una Dacia Sandero. Secondo le prime ricostruzioni, pare che l’auto stesse svoltando a sinistra, nel momento dell’impatto. Lo schianto è stato violentissimo e la moto dei due ragazzi è stata sbalzata a una cinquantina di metri di distanza, prima di finire contro il parabrezza di un terzo veicolo.

Incidente a Misano, si schianta in moto contro un’auto: i soccorsi

Sul luogo del sinistro, sono giunti in fretta i soccorsi, a bordo di ambulanze ed elicottero, ma per Bartolini non c’era già più nulla da fare. Si sono rivelati, purtroppo, del tutto inutili i tentativi di rianimazione: il giovane è morto sul colpo. Ferita in maniera molto grave anche la 19enne che viaggiava con lui, ora ricoverata al Bufalini di Cesena.