Incidente in Australia, elicottero cade su tetto hotel: un morto e due feriti

Un gravissimo incidente aereo è avvenuto nelle scorse ore a Cairns, in Australia, e ha visto coinvolto un elicottero. Secondo quanto si apprende, pare che il pilota del mezzo abbia perso il controllo dello stesso prima di schiantarsi contro il tetto di un hotel. L’uomo ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite nell’incendio che è divampato nell’area dopo l’incidente.

Australia, elicottero cade su un hotel: morto il pilota

“Il pilota e unico occupante dell’aereo è stato localizzato e dichiarato morto: sono in corso accertamenti forensi per identificarlo formalmente” – così le autorità locali hanno comunicato il decesso del pilota dell’elicottero, specificando che non è ancora stato identificato. L’incidente è avvenuto all’1 e 50 (ora locale) a Cairns, città situata nel nordest dello stato australiano del Queensland.

Australia, elicottero cade su un hotel: i feriti

Le prime informazioni sulla dinamica dell’incidente raccontano dell’elicottero che si schianta sulla parte alta dell’hotel DoubleTree by Hilton. Una delle pale del velivolo sarebbe finita nella piscina presente sul tetto dell’albergo, mentre un’altra nel piazzale di fronte allo stesso. Sul tetto sarebbe scoppiato un grosso incendio, domato dalle autorità non senza fatica. Le fiamme hanno causato il ferimento di due persone.