Nuovo scandalo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il lottatore egiziano Mohamed Elsayed, stando a quanto riportato da Le Parisien, sarebbe stato arrestato intorno alle 5 di questa mattina con l’accusa di violenza sessuale.

Il presunto arresto dell’atleta

L’atleta sarebbe stato fermato dalla polizia davanti a un bar di Parigi: è accusato di aver messo una mano sulle natiche di una cliente, dopo averla infastidita ripetutamente mentre era nel locale.

Non è ancora noto se Mohamed Elsayed si trovi attualmente in carcere, ma il giornale francese sottolinea che, al momento dell’arresto, lo sportivo si trovasse in stato di ebbrezza.

La notizia arriva dopo la decisione del Comitato olimpico canadese di ritirare l’accredito all’allenatore di atletica leggera Rana Reider, dopo la denuncia di violenza sessuale da parte di tre donne.

Il Comitato olimpico egiziano dopo la vicenda di Mohamed Elsayed

“Mohamed Elsayed sarà oggetto di un’indagine da parte del comitato etico per il suo comportamento irresponsabile avvenuto dopo la sua partecipazione ai Giochi olimpici”, ha reso noto il Comitato olimpico egiziano.

La sconfitta alle Olimpiadi di Parigi

Mohamed Elsayed aveva terminato la sua avventura alle Olimpiadi di Parigi il 7 agosto, agli ottavi, nella lotta greco-romana (-67 kg) dopo la sconfitta contro Hasrat Jafarov dell’Azerbaigian.

Il lottatore egiziano è noto per aver vinto il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020.