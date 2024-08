La pesista statunitense Raven Saunders, argento tre anni fa in Giappone, gareggia sempre mascherata alle Olimpiadi di Parigi 2024. Cosa l’ha spinta a fare questa scelta?

Raven Saunders mascherata alle Olimpiadi di Parigi 2024

Raven Saunders, campionessa olimpica nel lancio del peso, ha 28 anni, è alta un metro e sessantacinque, e pesa quasi 110 chili. È nata e cresciuta in Sud Carolina e poi si è trasferita in Mississippi per frequentare gli studi.

La Saunders ha iniziato ad utilizzare la mascherina durante il periodo del Covid-19 e qualcosa in lei è cambiato. Si è abituata al suo utilizzo e ha scoperto che durante le gare poteva servire anche per isolarsi e concentrarsi.

Questo rituale le ha portato fortuna a Tokyo, dove nel 2021 ha vinto l’argento olimpico nel getto del peso. Da quel momento, la maschera è diventata il suo segno distintivo.

Raven Saunders e la maschera di Hulk

La maschera di Hulk rappresenta la sua lotta per controllare il proprio alter ego sul campo di gara, dove si sente invincibile:

“Ho avuto difficoltà a controllarmi imparando a lasciare che Hulk uscisse nei momenti giusti“.

A Parigi 2024, invece, ha preferito un accessorio completamente nero e molto coprente, in stile passamontagna.

I problemi personali di Raven Saunders

Dopo un debutto olimpico a Rio 2016 con un quinto posto, gli anni successivi sono stati segnati da infortuni, problemi finanziari e una profonda crisi personale. Nel 2018 Raven è arrivata a un passo dal suicidio, fermandosi sull’orlo di un viadotto.

Solo in questo momento è arrivata la piena consapevolezza e la decisione di dare una svolta alla sua vita: un messaggio inviato a una psicoterapeuta dell’università l’ha salvata. Saunders decide di intraprendere il percorso di guarigione dalla depressione in un centro specializzato.