Neymar è ora da diversi anni in Brasile e ha lasciato l’Europa per chiudere la carriera nel campionato dove è stato lanciato, il club in cui milita è il mitico Santos quello che Pelé non ha mai voluto abbandonare per tentare la gloria in Europa. Attualmente la squadra non sta giocando bene ed anche il comportamento di Neymar ne è la perfetta testimonianza.

Neymar, performance incolore contro l’Internacional

Il Santos ha perso ancora. Questa volta la sconfitta è arrivata contro l’Internacional di Porto Alegre e la qualità del gioco offerta del fuoriclasse non è stata affatto alla sua altezza.

Il 10 carioca infatti non è riuscito grazie al suo talento a riuscire a portare al successo il club e questo non è stato affatto gradito dai tifosi che sono stufi di assistere alle sconfitte.

Litigata accesa con un tifoso a fine match

Neymar a fine gara è stato bersagliato dagli insulti dei tifosi, come si evince dal video postato dal sito Leggo.it un tifoso urla a Neymar delle brutte parole e lui perde le staffe.

“Figlio di put**na, vai a farti fot**re, vieni qui” urla avvicinandosi all’uomo e puntadogli il dito in faccia. Per fortuna la situazione viene placata dal portiere del Santos e compagno di Neymar, Paulo, che lo allontana e placa il nervosismo.