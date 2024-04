Il calciatore brasiliano è stato ripreso mentre giocava a poker online durante i festeggiamenti per la figlia di sei mesi. Un comportamento che ha lasciato i suoi fan attoniti.

Neymar gioca a poker online alla festa della figlia

La superstar dell’Al-Hilal ha dato alla luce la figlia Mavie con l’ex compagna Bruna Biancardi lo scorso anno. Recentemente la coppia ha festeggiato il compimento dei sei mesi della piccola, con tanto di torta e candeline. Tuttavia, in un filmato diventato velocemente virale, Neymar è stato visto non prestare la massima attenzione alla bambina, poiché distratto da altro.

Il video compromettente

Il 32enne è stato beccato mentre giocava a poker online sul suo smartphone. Tempo fa lo stesso calciatore aveva ammesso di esserne molto appassionato e di non avere mai abbastanza. Nel video, postato sui social, Neymar e Bruna Biancardi si mostrano insieme vicino a Mavie. Sotto la didascalia: “Sei mesi della principessa più bella“. Per un attimo, però, l’attaccante si volta toccando lo schermo del telefono per fare la sua puntata. Dopo aver collezionato solo cinque presenze con l’Al-Hilal, è attualmente escluso per infortunio e si prevede che salterà il resto della stagione.

La passione per il poker

In vista del suo trasferimento dal Paris Saint-Germain all’Arabia Saudita, il calciatore ha ammesso di voler diventare un professionista del poker una volta appesi gli scarpini al chiodo. Non a caso ha assunto recentemente il ruolo di ambasciatore per PokerStars. “È vero che ho intenzione di diventare professionista. Mi sento molto a mio agio a giocare a poker e penso di poter giocare nei tornei più importanti anche dopo la fine della mia carriera calcistica. Ho iniziato a giocare durante la Coppa del Mondo 2014 e mi sono innamorato di questo gioco” ha raccontato.