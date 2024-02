Il Monza si regala una serata da sogno e batte 4-2 il Milan di Pioli. La squadra di Palladino va avanti 2-0 con i gol di Pessina e Mota, poi i rossoneri restano in dieci per l’espulsione di Jovic ma pareggiano con Giroud-Pulisic. Nel finale Bondo e Colombo siglano il poker finale. Inter a +11 sui rossoneri, svaniscono i sogni scudetto del Diavolo.

Le formazioni ufficiali di Monza-Milan

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marí, Carboni A.; Gagliardini, Pessina; Carboni V., Colpani, Mota; Đurić. A disposizione: Gori, Sorrentino; Bettella, Caldirola, D’Ambrosio, Donati, Kyriakopoulos; Akpa-Akpro, Bondo, Machin, Pereira, Zerbin; Colombo, Maldini. Allenatore: Palladino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Hernández; Bennacer, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jović. A disposizione: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Jiménez, Kjær, Simić, Terracciano; Musah, Pulisic, Reijnders; Giroud, Leão. Allenatore: Pioli

Il primo tempo

E’ un Milan scarico e con molte seconde linee quello schierato in campo da Pioli a Monza. I brianzoli sono più carichi e vogliosi e trovano prima il vantaggio con Pessina su rigore, poi Dany Mota regala il 2-0 a Palladino a fine primo tempo e complica la serata del Milan.

La ripresa

Pioli prova a scuotere il Milan con diversi cambi a inizio secondo tempo, tra cui gli ingressi di Leao e Pulisic che animano il Diavolo. In casa rossonera sembra piovere sul bagnato quando l’arbitro Colombo viene richiamato al VAR e, dopo un breve check, estrae il cartellino rosso in direzione di Jovic per condotta violenta. I rossoneri però non mollano e prima riaprono il match con Giroud, poi sempre in inferiorità numerica pareggiano con un gran gol di Pulisic. Il finale però regala una grande gioia al Monza, che con un gol capolavoro di Bondo (prima annullato per fuorigioco e poi assegnato)regola i rossoneri. Al 95′ va in gol anche Colombo che segna il poker finale.