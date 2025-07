Paul Gascoigne ricoverato d'urgenza dopo un collasso in casa. Come sta ora?

Paul Gascoigne è stato ricoverato d’urgenza dopo un improvviso collasso avvenuto nella sua abitazione. Le condizioni dell’ex calciatore hanno subito destato grande preoccupazione tra fan e addetti ai lavori. A poche ore dal suo ricovero, arrivano i primi aggiornamenti.

Paul Gascoigne: una carriera brillante e una vita tormentata

Paul Gascoigne, noto come “Gazza”, ha vissuto una carriera calcistica brillante, giocando per club di rilievo in Inghilterra, Italia e Scozia, oltre ad essere stato un punto di riferimento della nazionale inglese.

Arrivato alla Lazio a 25 anni, Gascoigne ha lasciato un segno indelebile nel calcio internazionale, con momenti iconici come le sue lacrime durante la semifinale dei Mondiali del 1990 e il gol a Euro ’96, che hanno commosso la nazione.

Tuttavia, la sua vita è stata segnata da problemi personali, in particolare dalla lotta contro l’alcolismo, che ha più volte complicato la sua situazione. Recentemente, ha subito un altro duro colpo con la chiusura della sua azienda, sciolta per mancata presentazione di documenti.

Ansia per Gascoigne: collassato in casa, ricoverato d’urgenza

Paul Gascoigne, ex leggenda del calcio inglese e internazionale, è stato trasportato d’urgenza in ospedale venerdì sera dopo essere stato trovato in stato semicosciente nella sua abitazione di Poole, nel Dorset. A scoprirlo è stato il suo amico e assistente personale, Steve Foster, che lo ha immediatamente soccorso e accompagnato al pronto soccorso.

La notizia è stata resa pubblica dal ‘The Sun’, che ha riportato anche le dichiarazioni di Steve Foster, amico fidato e assistente personale di Paul, che lo ha scoperto e prestato soccorso.

“Paul vorrebbe ringraziare tutti per il sostegno ricevuto da tanti vecchi amici che gli augurano il meglio e vogliono vederlo tornare al meglio. È in ospedale, che è il posto migliore in cui possa stare in questo momento”.

Inizialmente ricoverato in terapia intensiva, Gascoigne è stato poi trasferito in un reparto di medicina d’urgenza, dove le sue condizioni sono state definite stabili e non pericolose per la vita.