Il mondo del calcio è sotto shock per la scomparsa improvvisa di Celeste Pin, ex difensore di Fiorentina, Verona e Perugia. L’ex calciatore è stato trovato morto nella sua abitazione. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause del decesso, ma l’ipotesi più accreditata al momento è quella del gesto estremo.

Celeste Pin: una carriera da bandiera della Fiorentina

Nato il 25 aprile 1961 a San Martino di Colle Umberto, in provincia di Treviso, Celeste Pin ha iniziato la sua carriera da professionista nel Perugia, esordendo a soli 18 anni.

Dopo tre stagioni in Umbria, è passato alla Fiorentina, dove è rimasto per nove stagioni, diventando un punto fermo della difesa negli anni Ottanta e legando il suo nome a figure come Roberto Baggio e Stefano Pioli. Con quasi 200 presenze in Serie A e una storica partecipazione alla finale di Coppa UEFA del 1990 contro la Juventus, Pin è stato un difensore di grande affidabilità, noto per il suo spirito combattivo e la lucidità tattica.

Dopo aver vestito anche le maglie di Verona e Siena, ha chiuso la carriera nei primi anni Novanta. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha ottenuto l’abilitazione da direttore sportivo e ha lavorato in diversi club dilettantistici dell’area fiorentina. Nel 2022 è stato inserito nella Hall of Fame della Fiorentina, a conferma del legame profondo con la città e i suoi tifosi, che oggi lo piangono con profondo dolore.

Calcio in lutto: Celeste Pin morto suicida, trovato senza vita in casa

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 luglio, Celeste Pin è stato trovato privo di vita nella sua abitazione situata sulle colline sopra Careggi, a Firenze. L’ex calciatore aveva 64 anni.

A lanciare l’allarme è stato un familiare, preoccupato per l’assenza di notizie da diverse ore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche del caso. Le prime ipotesi suggeriscono un gesto volontario.

Pochi minuti dopo la diffusione della notizia, la Fiorentina ha pubblicato un messaggio di cordoglio, ricordando con affetto e gratitudine l’uomo e l’atleta che per anni ha rappresentato con orgoglio la maglia viola, rimanendo vicino al club anche dopo il ritiro.

“Il Presidente Commisso, sua moglie Catherine, il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il Direttore Sportivo Daniele Pradè, Mister Pioli e tutta la Fiorentina, si uniscono al dolore della famiglia Pin ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Celeste. Oltre ad aver indossato i colori viola per lunghi anni come calciatore, Celeste è rimasto sempre un tifoso della Fiorentina e non ha mai fatto mancare la propria vicinanza ed il proprio sostegno in tutte le occasioni sia pubbliche che private ed è per questo che rimarrà, per sempre, nella storia gigliata”.