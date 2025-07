Ore di apprensione per Laura Dahlmeier, ex campionessa di biathlon, coinvolta in un grave incidente durante una scalata in Pakistan. Mentre stava affrontando una scalata in alta quota, una frana l’ha sorpresa, travolgendola. Le sue condizioni destano non poche preoccupazioni.

Chi è Laura Dahlmeier

Nonostante il ritiro dalle competizioni nel 2019, a soli 25 anni, Laura Dahlmeier ha continuato a coltivare la sua passione per l’alta quota, diventando guida alpina e sciistica certificata.

Considerata tra le biatlete più vincenti della storia, ha conquistato due ori e un bronzo olimpici, oltre a una lunga serie di successi in Coppa del Mondo e ai Campionati Mondiali.

Il suo curriculum sportivo è arricchito da prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di “Sportiva dell’anno” e l’onorificenza dell’Ordine al Merito Bavarese. Originaria di Garmisch-Partenkirchen, di cui è cittadina onoraria, ha intrapreso nel 2019 una nuova carriera come commentatrice televisiva per ZDF.

Paura per Laura Dahlmeier: travolta da una frana in Pakistan, le sue condizioni

Ore di profonda angoscia per la Germania sportiva e per gli appassionati di montagna. Laura Dahlmeier, 31 anni, leggendaria ex biatleta plurimedagliata alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018, è stata coinvolta in un gravissimo incidente durante un’escursione sulle vette del Karakorum, in Pakistan, a quota 5.700 metri.

Secondo quanto riferito dall’emittente ZDF, la campionessa è stata travolta da una frana in una zona impervia e di difficile accesso. Le operazioni di soccorso, ostacolate dalla distanza e dalla complessità del terreno, hanno potuto contare solo su un intervento aereo nella mattinata del 29 luglio. Durante il sorvolo, i soccorritori hanno rilevato che Dahlmeier era priva di segni vitali e gravemente ferita. L’incidente risale al giorno precedente, ma le difficoltà logistiche hanno rallentato i tentativi di recupero.