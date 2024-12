Incidente in montagna per Chiara Ferragni: cosa è successo all'influencer

Chiara Ferragni chiude in bellezza il 2024 con un incidente in montagna. L’imprenditrice digitale ha rivelato sui social l’imprevisto, scherzandoci su.

Infortunio per Chiara Ferragni

“Chi si è rotta il mignolo del piede destro l’ultimo dell’anno? Io” ha detto Chiara Ferragni rivolgendosi ai suoi followers.

L’imprenditrice digitale più chiacchierata del 2024, fra scandalo relativo al pandoro e separazione dallo storico marito Fedez, è di nuovo nei guai ma stavolta ci scherza su.

Proprio oggi, 31 dicembre 2024, ha postato una storia dove ha raccontato autoironicamente la sua disavventura di fine anno, con un video accompagnato dalla scritta “Per finire in bellezza il 2024”.

Cosa è successo a Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è in vacanza con la famiglia per le feste di Natale, precisamente, si trova fra le montagne della Svizzera, nel paesaggio innevato di St. Moritz, che fa da sfondo alle sue ultime storie su Instagram.

Ama molto questo luogo e ieri aveva postato diversi contenuti per riportare una giornata fra sci, neve e momenti rilassanti in baita. Tutto molto bello, se non fosse che poi, successivamente, è arrivato l’infortunio.

In realtà, Chiara Ferragni non ha spiegato come sia avvenuto l’incidente, si è limitata ad informare di quanto accaduto, chiudendo con un mezzo sorriso, la storia postata.

Qualche giorno fa, l’influencer aveva tracciato un bilancio dell’anno che sta per concludersi, certamente molto complesso per lei per gli eventi di cui abbiamo accennato ad apertura dell’articolo.

Tuttavia, ha detto di avere nuove consapevolezze, infatti accanto al post, la 37enne ha scritto: “Ciao 2024, grazie per tutti gli insegnamenti e per avermi resa quella che sono oggi”.