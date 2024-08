Un uomo di 76 anni è morto dopo essere precipitato con la sua auto in un dirupo: grande lutto per la comunità

Un uomo di 76 anni ha perso la vita in un incidente a Valdaone, in Trentino. La sua passione per la montagna si è trasformata in tragedia: grande lutto nella comunità.

L’incidente mortale a Valdaone

L’allerta al 112 è scattata verso le 14 di ieri, venerdì 2 agosto. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari con l’elicottero sanitario e l’ambulanza, i vigili del fuoco di Daone e la polizia locale della valle del Chiese, che si è occupata dei rilievi dell’incidente.

Secondo le prime informazioni l’uomo, Paolo Corradi, sarebbe finito fuori strada con la macchina, probabilmente a causa di un malore, in località Scorzade.

L’auto sarebbe uscita di strada finendo nella scarpata dopo aver rotolato per diversi metri.

L’arrivo dei soccorritori dopo l’incidente

Quando sono arrivati gli operatori sanitari sul luogo, per l’uomo di 76 anni non c’era più nulla da fare. L’equipe medica non ha potuto far altro che constare il decesso.

Le parole della sindaca di Valdaone

“Un lutto enorme che colpisce la comunità. Un uomo di montagna che amava la valle. Siamo vicini ai familiari in questo momento difficile”. Queste le parole della sindaca Ketty Pellizzari dopo la tragedia.

L’uomo aveva una forte passione per la montagna, trasmessa anche ai figli che si impegnano attivamente per il territorio. A tal proposito, il figlio Juri è assessore comunale mentre Norman è impegnato attivamente nei vigili del fuoco.