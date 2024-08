Incidente sul lavoro in un'azienda di legnami a Campello sul Clitunno: l'uomo, operato d'urgenza, non è in pericolo di vita.

Incidente sul lavoro a Campello sul Clitunno: un imprenditore di 44 anni è rimasto gravemente ferito giovedì 1° agosto all’interno della sua azienda di legnami. Durante le operazioni di lavorazione, ha riportato gravi lesioni ai tendini della mano sinistra. Nonostante l’entità dell’infortunio, l’uomo non è in pericolo di vita. Tuttavia, le ferite all’arto risultano essere importanti. Dopo l’incidente, è stato trasportato all’ospedale di Terni, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Campello, incidente sul lavoro

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto sono intervenuti a Campello sul Clitunno presso un’azienda di lavorazione del legname dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un infortunio sul lavoro che ha coinvolto il titolare, un uomo di 44 anni del posto.

Indagini in corso

I militari della locale Stazione, insieme al personale dell’ASL – Servizio PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), sono arrivati sul luogo per ricostruire la dinamica e le circostanze dell’incidente. Il 44enne ha riportato la lesione dei tendini di un arto.

L’arrivo dei soccorsi

Il titolare è stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza dal 118 all’Ospedale di Terni, dove è stato operato per le gravi lesioni alla mano sinistra. Attualmente è ricoverato, ma non è in pericolo di vita. L’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza sul lavoro e ha indotto le autorità competenti a intervenire per accertare le cause e prevenire futuri incidenti.