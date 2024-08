Nella serata di giovedì 1 agosto si è verificato un terribile incidente mortale a Milano. Un Suv è andato a schiantarsi contro la vetrina di un negozio.

Milano, Suv si schianta contro la vetrina di un negozio: due morti

Nella serata di giovedì 1 agosto, un terribile incidente stradale si è verificato a Milano, dove un Suv si è schiantato contro la vetrina di un negozio. La telefonata ai soccorsi è arrivata intorno alle 20 da via Aleardi, all’incrocio con via Paolo Sarpi, nel centro di Chinatown. Un Porche Cayenne nero ha iniziato ad andare a zig zag per poi andarsi a schiantare contro la vetrina del negozio di elettronica Rock Space.

Al momento dell’impatto, gli airbag del Suv si sono attivati e la parte anteriore del veicolo si è accartocciato contro la vetrina, che è completamente crollata sul cofano dell’auto. Alla guida si trovava un uomo di 59 anni di origine cinese, insieme alla moglie, di 58 anni. Entrambi sono stati portati in due ospedali in codice rosso, ma purtroppo non ce l’hanno fatta. Un uomo di 36 anni che era dentro il negozio è rimasto ferito, ma fortunatamente non è in gravi condizioni.

Suv contro negozio a Milano: i soccorsi

L’incidente si è verificato intorno alle 20 e sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Presenti i vigili del fuoco, che hanno estratto le persone ferite dall’auto, così come i carabinieri, la polizia locale e gli operatori sanitari del 118, arrivati con tre ambulanze e due automediche. Secondo una prima ricostruzione, il 58enne avrebbe avuto un malore mentre guidava il Suv, perdendo il controllo del mezzo.