Il 66enne di Alessandria è morto in ospedale dopo l'incidente di ieri tra la sua moto e un mezzo agricolo

Le strade italiane si macchiano ancora di sangue, per l’ennesimo incidente stradale che ha visto coinvolto un centauro. Un uomo di 66 anni, infatti, ha perso la vita questa mattina in ospedale, dopo che ieri sera la sua motocicletta è andata a sbattere contro un trattore nei pressi di Alessandria.

Incidente ad Alessandria, scontro fra moto e trattore: la dinamica

Era da poco passata la mezzanotte di ieri quando, sulla strada che collega Spinetta a San Giuliano Vecchi, un uomo di 66 anni stava guidando la sua motocicletta. Per cause ancora del tutto da verificare, pare che il centauro abbia perso il controllo del mezzo a due ruote per finire a sbattere contro un trattore. Lo schianto impari fra la moto e il pesante mezzo agricolo ha fatto cadere inevitabilmente il centauro, che è scivolato al suolo, sbattendo rovinosamente il suo corpo sul duro asfalto.

Incidente ad Alessandria, scontro fra moto e trattore: i soccorsi

Sul luogo del sinistro, sono giunti in brevi attimi i medici del 118 che si sono occupati di stabilizzare il motociclista. Le sue condizioni di salute sono apparse subito molto gravi e l’uomo è stato trasferito in ospedale. Proprio lì, questa mattina all’alba, l’uomo si è spento.