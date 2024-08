Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento, ma le prime ricostruzioni indicano che il piccolo è caduto in circostanze ancora poco chiare

Un drammatico incidente si è verificato poco fa a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della propria abitazione situata al secondo piano di un edificio in via Donizetti.

Il soccorso immediato

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, ma le prime ricostruzioni indicano che il piccolo è caduto in circostanze ancora poco chiare. La nonna, che era presente in casa al momento dell’incidente, è stata la prima a prestare soccorso al bambino. Alcuni passanti si sono uniti a lei nel tentativo di aiutare il piccolo subito dopo la caduta. Il 118 è stato chiamato immediatamente e ha trasportato il bambino all’ospedale Santobono di Napoli in codice rosso, segnalando che le sue condizioni sono critiche e che è in pericolo di vita.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri, che stanno eseguendo un sopralluogo dettagliato. La sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e determinare come il bambino sia potuto cadere dal balcone. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali prove per fare luce sulle circostanze che hanno portato a questa tragica caduta. L’ambulanza ha trasportato il bambino all’ospedale con l’assistenza di una gazzella dell’Arma dei carabinieri che ha fatto da scorta, garantendo un rapido arrivo al pronto soccorso. I medici del Santobono stanno facendo tutto il possibile per salvare la vita del piccolo.