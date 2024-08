Rallentamenti e disagi sulla A2 Autostrada del Mediterraneo. Il tratto interessato è quello compreso tra Petina e Polla, in provincia di Salerno.

Incidente sull’autostrada A2

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto tra il chilometro 67 e il chilometro 76, all’interno della galleria “Intagliata”. Due veicoli sono stati coinvolti e una persona è rimasta ferita. Al momento non si hanno altre informazioni in merito all’entità delle lesioni.

Traffico in tilt

Sul luogo dello scontro sono intervenute tempestivamente le squadre dell’Anas, il personale del 118 e le Forze dell’Ordine per coordinare la circolazione e cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La viabilità ha subito notevoli rallentamenti, in un tratto di strada già di per sé congestionato. La circolazione sarà ripristinata il prima possibile.

Ennesimo incidente sulla A2

Pochi giorni fa, l’autostrada del Mediterraneo è stata teatro di un altro incidente, in cui ha perso la vita un uomo di 41 anni. Lo scontro è avvenuto tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, in provincia di Salerno. La vittima, originaria di Polla, viaggiava in direzione nord quando è rimasta coinvolta in uno schianto con altre due macchine. L’uomo è morto sul colpo, mentre i conducenti dei due veicoli hanno riportato diverse ferite.