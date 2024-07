Tragedia al parco acquatico 'Center Park' di Antegnate: una donna è morta dopo essere caduta in acqua

Questa mattina, mercoledì 31 luglio, intorno alle 10:30 all’acquapark ‘Center Park’ di Antegnate, nella Bassa bergamasca, è morta una donna di 59 anni.

La morte della donna al parco acquatico di Antegnate

Una bagnante di 59 anni è morta dopo essere caduta in acqua probabilmente a seguito di un malore. Il drammatico evento è avvenuto al Center Park in via Cremona, lungo la provinciale Soncinese.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli inquirenti, ma stando alle prime informazioni la donna era seduta sull’isolotto in cemento posto al centro della piscina quando si è accasciata in acqua, molto probabilmente colpita da un malore.

L’arrivo dei soccorsi dopo il malore della donna

I primi tentativi di rianimazione della 59enne sono stati effettuati dal titolare del centro e dai bagnini presenti in quel momento poi, è giunta l’ambulanza e l’automedica. A nulla è servito il massaggio cardiaco, il cuore della donna non ha più ripreso a battere.

La decisione della magistratura

Il parco acquatico è stato chiuso al pubblico durante i rilievi dei carabinieri. Tuttavia, non ci sarebbe nessun dubbio per la magistratura: la donna sarebbe morta a causa di un malore. A tal proposito, la salma è stata riconsegnata ai familiari per lo svolgimento dei funerali.