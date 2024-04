Il corpo di una donna trovata senza vita sopra La Salle, in Valle d’Aosta, ha sollevato interrogativi inquietanti: le ferite gravi rilevate sull’addome indicano un decesso per cause violente.

Escluso il malore e ipotesi di suicidio remota

Le prime analisi medico-legali effettuate sul cadavere rinvenuto venerdì scorso all’interno dell’ex chiesetta di frazione Equilivaz hanno escluso il malore come causa del decesso, rendendo altrettanto remota l’ipotesi del suicidio. Secondo quanto emerso dagli esami preliminari, il decesso della donna non può essere attribuito a un malore improvviso, bensì sembra essere il risultato di ferite gravi sull’addome, indicando la possibilità di un atto di violenza.

Prossimi passi: autopsia e test tossicologici

Sarà l’anatomopatologo torinese Roberto Testi a condurre l’esame autoptico completo sul corpo della vittima. Tale procedura sarà completata martedì prossimo, al fine di ottenere ulteriori dettagli sulla dinamica degli eventi che hanno portato alla morte della donna. Parallelamente all’autopsia, sono stati eseguiti anche i test tossicologici sulla vittima, al fine di escludere l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti nel suo organismo al momento del decesso. L’indagine su questa tragica vicenda rimane aperta, mentre le autorità continuano a cercare di fare luce sui fatti che hanno portato alla morte della donna, nella speranza di individuare i responsabili.