Roma, trovato cadavere di una donna nel Tevere: è della 63enne Gabriella Battistella

È finito nel peggiore dei modi il caso di una donna che nei giorni scorsi era stata data per dispersa. L'appello della scomparsa era stato lanciato da Chi l'ha visto.

Era scomparsa circa una settimana fa, tanto che del suo appello se ne era occupata persino la trasmissione “Chi l’ha visto?”. Purtroppo, nella giornata di domenica 31 marzo è arrivata la notizia più drammatica: il cadavere della sessantatreenne Gabriella Battistella è stato ritrovato nelle acque del fiume Tevere. Rimane da chiarire quali possano essere state le circostanze che hanno portato al decesso della donna.

Trovato cadavere nel Tevere: si tratta di Gabriella Battistella

Stando a quanto si apprende, il corpo è stato rinvenuto nell’area del Lungotevere Testaccio, nelle vicinanze del Ponte Sublicio. Il volto della donna, all’inizio non riconoscibile, è stato poi identificato al termine delle procedure di rito. Sul luogo del ritrovamento – riporta RomaToday – sono giunti i Carabinieri della compagnia di Roma Centro e Roma Aventino.

Il caso della donna scomparsa lanciato da “Chi l’ha visto?”

Di Gabriella Battistella non si avevano notizie dallo scorso 23 marzo, tanto che lo stesso nipote aveva lanciato un appello per ritrovare la parente in televisione e sui social. L’ultima sua notizia risale ad una conversazione con un’amica con la quale aveva anche fissato un appuntamento. Da lì la notizia della scomparsa e la conseguente segnalazione arrivata due giorni dopo, il 25 marzo.