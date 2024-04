Capo d’Orlando: trovato il cadavere di un uomo davanti alla porta di casa

Alcuni passanti hanno allertato i carabinieri per la presenza di un uomo morto dinanzi la porta della propria abitazione

Nel primo pomeriggio di oggi giovedì 4 aprile, a Capo d’Orlando, un comune della città metropolitana di Messina in Sicilia, è stato fatto un triste ritrovamento: alcuni passanti hanno segnalato ai carabinieri la presenza di un cadavere di un uomo nel giardino di un’abitazione.

L’intervento dei carabinieri e sanitari

Sul posto dove è avvenuto il macabro ritrovamento, sono intervenuti i militari dell’Arma, insieme a un’ambulanza del 118, per identificare l’uomo deceduto, un 54enne.

Ipotesi suicidio

Anche se le prime ipotesi suggeriscono che si tratti di un gesto volontario da parte dell’uomo, gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per comprendere appieno le circostanze di questo tragico evento.

Informazioni utili in caso di difficoltà

Affrontare il tema del suicidio può essere estremamente delicato, ma è fondamentale sapere che ci sono risorse disponibili per offrire sostegno e ascolto a chiunque ne abbia bisogno. Ecco alcuni servizi a cui puoi rivolgerti: in caso di emergenza, chiamare immediatamente il numero di emergenza 112 per ottenere assistenza immediata; il Telefono Amico offre un servizio di ascolto attivo tutti i giorni dalle 10:00 alle 24:00. Puoi contattarli chiamando il numero 02 2327 2327 o inviando un messaggio tramite Whatsapp al numero 345 036 1628, attivo dalle 18:00 alle 21:00.

Inoltre, Samaritans Onlus fornisce supporto emotivo e ascolto attivo. Puoi contattarli al numero 06 77208977 (i costi dipendono dal piano tariffario del tuo operatore), attivo tutti i giorni dalle 13:00 alle 22:00. È opportuno ricordare sempre che non si è mai soli e che ci sono persone pronte ad ascoltare e ad offrire aiuto.