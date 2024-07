Pesaro, annega durante un bagno in mare con gli amici: muore 17enne

Pesaro, annega durante un bagno in mare con gli amici: muore 17enne

Il ragazzo, ospite di una struttura di accoglienza a Pesaro, è morto durante un bagno in mare

Il ragazzo di 17 anni è stato trovato morto in mare a Pesaro: ha perso la vita a causa di un annegamento mentre giocava con altri ragazzi in acqua.

L’incidente mortale in mare a Pesaro: muore 17enne

Il ragazzo nel pomeriggio di oggi, martedì 30 luglio, è stato trovato morto in acqua, di fronte alla spiaggia di Sottomonte. Durante il bagno in mare non era più riemerso ed erano scattate le ricerche della Guardia costiera, coadiuvata dai bagnini della zona.

Alle 17 il drammatico epilogo: il ritrovamento del corpo del giovane ormai privo di vita.

Si trattava di un giovane di origine straniera, ospite di una struttura di accoglienza del Pesarese, che stava trascorrendo una giornata al mare con altri ragazzi.

I primi soccorsi dopo l’annegamento del giovane

Un bagnino di uno stabilimento vicino, poiché i ragazzi secondo le prime informazioni si trovavano nel tratto di spiaggia libera, ha portato a riva il giovane, già in condizioni disperate: le manovre di rianimazione sono risultate inutili, era già morto.

Il decesso del ragazzo a Pesaro

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la capitaneria di porto, che non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.