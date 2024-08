"Ma è proprio lui", finisce la gara ed ecco l'improvviso bacio in mondovisione

Campbell Harrison, atleta delle Olimpiadi di Parigi 2024, ha attirato l’attenzione perché ha baciato il compagno in mondo visione. Il campione di arrampicata ha spiegato via social perché l’ha fatto.

Olimpiadi 2024: Campbell Harrison bacia il compagno

Dopo la sua gara di arrampicata alle Olimpiadi di Parigi 2024, Campbell Harrison ha raggiunto il suo compagno Justin e gli ha stampato un bel bacio sulle labbra. Per l’atleta non si tratta di un coming out, visto che ha annunciato di essere omosessuale qualche mese fa, ma c’è un motivo preciso se ha deciso di comportarsi in questo modo. Le critiche, ovviamente, sono arrivate puntuali come un orologio svizzero.

Campbell Harrison: il messaggio alle Olimpiadi

Dopo la gara alle Olimpiadi 2024, Harrison è stato raggiunto da un giornalista che gli ha fatto qualche domanda proprio sul bacio dato al compagno e sulle critiche ricevute per questo. Lo sportivo, senza peli sulle lingua, ha dichiarato:

“Spesso ci diciamo che la società nel suo insieme sta diventando più progressista, o che le cose stanno ‘migliorando’, ma la realtà è questa poi ed è questo il motivo per cui in pochi fanno coming out

O atleta de escalada esportiva Campbell Harrison, da Austrália, resolveu responder os ataques homofóbicos que sofreu durante a carreira e a intolerância durante as #OlimpiadasParis2024 da melhor forma possível: dando um beijão em seu namorado Justin após a prova na terça. 🏳️‍🌈🇦🇺✨ pic.twitter.com/LWgFGny5S0 — William De Lucca (@delucca) August 7, 2024

Campbell Harrison contro gli omofobi

Campbell, anche se non ha conquistato una medaglia alle Olimpiadi 2024, ha portato a casa un’altra vittoria: la lezione data agli omofobi. Il campione ha dichiarato:

“Sono gli omofobi e i bigotti che dovrebbero sentirsi sgraditi nello sport. Non io. Non Justin. Non persone gay che cercano solo di vivere la propria vita senza dover mentire e nascondere chi siamo”.