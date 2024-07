Nelle ultime ore si fa un gran parlare di Giancarlo Commare, attore molto amato di Skam Italia. Sembra che l’interprete abbia fatto coming out, ma non tutti credono alle sue parole.

Giancarlo Commare fa coming out: l’attore di Skam è gay

Giancarlo Commare è gay? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore. Sui social, l’attore di Skam Italia è finito al centro del dibattito a causa di un suo presunto coming out. Ma, procediamo con ordine. L’interprete è tra i protagonisti del video della canzone If I was gay dello svedese Andreas Wijk. Il brano racconta la paura di ammettere la propria omosessualità, specialmente nelle famiglie di forte radice cristiana.

Il coming out di Giancarlo Commare

Dopo aver lanciato il video, Andreas Wijk ha lanciato una specie di contest su TikTok in cui chiede ai follower: “How gay are you?“, ossia “Quanto sei gay?“. Tante le risposte, tra coloro che si dicono omosessuali al 100%, chi al 60% e chi si trova ancora allo 0%. A dire la sua anche Giancarlo Commare, che ha esclamato: “I’m gay (Sono gay)”, con tanto di pollice alzato.

Giancarlo Commare è davvero gay? I dubbi dei fan

Il presunto coming out di Giancarlo Commare ha subito attirato l’attenzione dei fan. Qualcuno non crede che l’attore di Skam Italia sia gay, mentre altri sostengono che sia bisessuale. Tra i tanti commenti si legge: “In realtà ho cercato su internet e in un’intervista dell’anno scorso dice di non esserlo nn capisco”, oppure “What? In che senso? Io non sapevo nulla. Cioè non aveva mica perso la testa per Benedetta di Skam all’epoca? È bisessuale?”, o ancora “Io lo avevo capito da anni ormai. Potrebbe essere anche bi (bisessuale ndr)”. Al momento, l’attore non ha chiarito i dubbi dei fan.