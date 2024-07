Il fratello di Micheal Schumacher, Ralf, ha deciso di fare pubblicamente coming out, condividendo la foto del suo compagno sui social network.

Ralf Schumacher, il coming out del fratello di Micheal: foto con il compagno sui social

Ralf Schumacher ha fatto coming out. L’ex pilota di Formula uno, fratello di Micheal, ha deciso di esporsi pubblicamente, con un post su Instagram che lo ritrae in compagnia del fidanzato. Il suo compagno si chiama Etienne. “La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il compagno giusto con cui condividere tutto” ha scritto Ralf Schumacher, facendo in questo modo coming out.

Ralf Schumacher fa coming out: era stato sposato con una conduttrice

Sotto il suo post sono comparsi migliaia di like e commenti, in supporto di questa coppia. La foto li mostra abbracciati di spalle, intenti ad ammirare un tramonto sul mare. Anche nelle storie su Instagram, Ralf ha condiviso una foto che lo ritrae con il nuovo compagno e un’amica, che si è dichiarata molto felice per loro.

Precedentemente, Ralf Schumacher è stato sposato con la conduttrice televisiva Cora Brinkmann, dal 2001 al 2015. Una relazione da cui è nato il figlio David, che ha deciso di seguire le orme del suo papà in un’altra categoria.