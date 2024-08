Le Olimpiadi di Parigi 2024 stanno riscuotendo un successo enorme in tutto il mondo. Negli ultimi giorni, ad aver attirato grande curiosità è stata Kim Ye-ji,, atleta coreana che ha conquistato la medaglia d’argento nella gara di pistola ad aria compressa da 10 metri. Perché tutti parlano di lei?

Olimpiadi 2024, perché tutti parlano di Kim Ye-ji?

Anche se non avete visto neanche una gara delle Olimpiadi 2024, navigando sui social vi sarà di certo capitato di vedere qualche post dedicato a Kim Ye-ji. Atleta coreana che ha conquistato la medaglia d’argento nella gara di pistola ad aria compressa da 10 metri, ha attirato l’attenzione per il suo stile. La 31enne sembra uscita da un film di fantascienza, non soltanto per i look ma anche per i suoi atteggiamenti glaciali.

Olimpiadi 2024: lo stile di Kim Ye-ji

Kim Ye-ji è diventata una grande protagonista delle Olimpiadi 2024 anche se ha vinto ‘solo’ la medaglia d’argento (l’oro è andata alla compagna di squadra Oh Ye Jin). Il merito di tanti sguardi addosso non è solo la sua bravura, ma anche lo stile. L’atleta si è presentata alla gara con un look da film di fantascienza. Oltre agli occhiali da tiro, strumento di precisione che utilizzano anche le colleghe, ha sfoggiato una giacca nera Fila, scarpe da tiro Sauer personalizzate con lacci rossi e un elefante di peluche attaccato ai pantaloni.

The most “Main Character Energy” I’ve ever seen in my life.pic.twitter.com/ExuXVxB3VB — Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) July 30, 2024

Perché Kim Ye-ji gareggia con un elefante di peluche?

Il look di Kim Ye-ji è stato esaltato dalla sua imperturbabilità. Postura impeccabile, che comunica freddezza e, allo stesso tempo, eleganza. L’unica nota stonata, se così possiamo definirla, è l’elefante di peluche appeso ai pantaloni. C’è un perché se l’atleta ha scelto di non separarsi mai da questo portafortuna: è un dono di sua figlia, una bambina di cinque anni.