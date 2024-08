Una delle stelle delle Olimpiadi di Parigi, il nuotatore britannico Adam Peaty, ha denunciato le condizioni del cibo offerto nel Villaggio Olimpico: l’atleta ha sottolineato la presenza anche di vermi.

Olimpiadi, la denuncia di Adam Peaty: “Vermi nel cibo”

Il sei volte medaglia olimpica, in un’intervista con The.i, ha spiegato: “Il catering non è abbastanza buono per il livello che gli atleti dovrebbero eseguire. Dobbiamo dare il meglio che possiamo“. Non manca il paragone con le Olimpiadi del passato: “A Tokyo, il cibo era incredibile, come a Rio. Ma questa volta… non ci sono abbastanza opzioni proteiche, lunghe code, attesa di 30 minuti per il cibo perché non c’è un sistema di code. Questo lo dico per far migliorare le cose. Voglio la carne, ho bisogno di carne per esibirmi“. L’atleta ha poi denunciato la presenza di vermi nel cibo: “Mi piacciono i pesci e la gente trova i vermi nei pesci. Non è abbastanza buono. Stiamo guardando il meglio del meglio del mondo come atleti, e non li stiamo nutrendo con i migliori. Voglio solo che le persone migliorino nei loro ruoli e lavori. E penso che sia per questo che gli atleti sono la migliore cassa di risonanza“.

La risposta dell’organizzazione

Un portavoce dei Giochi Olimpici di Parigi ha risposto così alla denuncia di Peaty: “Stiamo ascoltando gli atleti e prendiamo molto sul serio i loro feedback. Dall’apertura del Villaggio, il nostro partner Sodexo Live ha lavorato in modo proattivo per adattare le forniture al crescente uso dei ristoranti del Villaggio Olimpico, nonché al consumo effettivo da parte degli atleti osservato nei primi giorni. Come risultato, le quantità di alcuni prodotti sono state significativamente aumentate ed è stato impiegato personale aggiuntivo per garantire che il servizio funzioni senza intoppi“.

