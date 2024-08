Luana Alonso, giovane nuotatrice del Paraguay, è stata protagonista di una serie di eventi tumultuosi durante la sua partecipazione alle Olimpiadi Parigi 2024.

Olimpiadi di Parigi 2024: Luana Alonso allontanata dal villaggio olimpico

In breve tempo, la ventenne è passata dall’addio al nuoto all’essere espulsa dal villaggio olimpico. Dopo la sua eliminazione nelle batterie dei 100 metri farfalla, l’atleta ha annunciato il suo ritiro dallo sport. “Lascio il nuoto per andare a studiare negli Stati Uniti e continuare la mia carriera scientifica” ha spiegato tra le lacrime. La rivelazione ha lasciato tutti senza parole, compresa la stessa federazione paraguaiana, che ha dichiarato: “Non lo sapevamo, non lo sapeva nessuno in squadra, nemmeno l’allenatore. È una sua decisione e la rispettiamo”

Cosa è successo

La stessa sera, la nuotatrice ha lasciato il villaggio olimpico, comunicando formalmente la sua decisione alla federazione. Tuttavia, pochi giorni dopo, è tornata, ma non le è stato permesso di accedere. La situazione è stata raccontata da Larissa Schaerer, capo delegazione del Comitato Olimpico Paraguaiano, che ha spiegato: “Ha smesso di appartenere alla nostra delegazione. Il giorno dopo, domenica, sono uscita dall’edificio e l’ho incontrata. Le ho detto: ‘Luana, che fai qui?’. Era vestita in borghese“. La sportiva ha aggiunto: “Se sei all’interno di una delegazione, devi rispettare le regole. Le ho mandato un’email in cui le ho scritto che non poteva più entrare nel villaggio perché si era già ritirata“.

Le parole di Larissa Schaerer

L’email inviata a Luana sottolineava inoltre che la sua presenza stava creando un ambiente inappropriato all’interno del team e le chiedeva di seguire le indicazioni ricevute: “La tua presenza sta creando un ambiente inappropriato all’interno del Team Paraguay. Per favore, procedi come da istruzioni, non hai trascorso la notte nel villaggio olimpico di tua spontanea volontà“. Schaerer ha infine reso noto che: “Ormai da tempo non soddisfaceva i parametri di un’atleta ad alte prestazioni. Questo ci è stato riferito dall’allenatore“.