9″85. Il tempo che Marcell Jacobs ha impiegato per correre la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, la gara regina della competizione che vedeva l’italiano arrivare da campione in carica dopo l’indimenticabile impresa di Tokyo. Si tratta del terzo personale più veloce di sempre per l’atleta italiano, ma non è bastato per salire sul podio francese.

Olimpiadi, il risultato di Jacobs nei 100 metri: la finale

“Credevo nella medaglia, ma non ho rimpianti perché ho dato tutto. Gli altri andavano fortissimo. Mi dispiace perché volevo festeggiare con tutti gli italiani un altro oro, ma la carriera non finisce qui” – è un Marcell Jacobs non pienamente soddisfatto, me nemmeno abbattuto quello che commenta la sua finale appena terminata, al quinto posto, nelle Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione in carica ha difeso con onore il suo titolo olimpico, ma nulla ha potuto contro l’agguerritissima concorrenza di quest’anno. A vincere è stato l’americano Noah Lyles in 9”79, in un arrivo al fotofinish con il nuovo fenomeno della Jamaica, Stephen Francis. Jacobs non riesce a replicare l’impresa di Usain Bolt di confermarsi campione olimpico nella gara regina in due edizioni consecutive (Bolt ci riuscì per tre volte), ma con il suo 9”85 si conferma uno degli uomini più veloci di sempre e lo sprinter europeo migliore in circolazione.