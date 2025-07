Infortunio in gara per Lorenzo Bonicelli, l’Italia si ferma: apprensione pe...

Momenti di paura e grande tensione durante la gara di ginnastica artistica: Lorenzo Bonicelli, giovane promessa azzurra, è caduto rovinosamente dagli anelli riportando un grave infortunio al collo. Subito soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, l’atleta è stato operato. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Brutto infortunio per Lorenzo Bonicelli: il ritiro dell’Italia maschile

A seguito del grave infortunio occorso a Lorenzo Bonicelli, lo staff tecnico della Nazionale italiana di ginnastica artistica maschile ha deciso di ritirare la squadra dalle Universiadi, competizione internazionale riservata agli studenti universitari.

L’incidente, avvenuto durante la terza rotazione delle qualificazioni, ha colpito profondamente il gruppo azzurro, comprensibilmente provato dal dramma vissuto in pedana. Riccardo Villa e Niccolò Vannucchi, i compagni di squadra di Bonicelli, non hanno dunque proseguito la gara.

Una scelta condivisa e rispettosa, che vuole anche essere un gesto concreto di vicinanza all’atleta e alla sua famiglia. Paolo Bucci, tecnico della Nazionale attualmente impegnato al Festival Olimpico della Gioventù Europea, ha affidato ai social un messaggio di sostegno, esprimendo solidarietà alla famiglia Bonicelli e augurandosi un pieno recupero per il giovane ginnasta.

Brutto infortunio per Lorenzo Bonicelli: è in coma farmacologico

Lorenzo Bonicelli, ginnasta azzurro di 23 anni e studente di Economia presso l’Università Mercatorum, è rimasto vittima di un grave incidente durante il concorso a squadre alle Universiadi Estive in corso a Essen.

L’atleta, tesserato per la Ghislanzoni GAL, è caduto durante l’esercizio agli anelli, impattando violentemente con il collo. L’equipe medica della FISU è intervenuta tempestivamente e, dopo un primo soccorso sul campo, il giovane è stato trasferito all’Ospedale Universitario della città tedesca.

Nonostante inizialmente fosse cosciente, Bonicelli ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento chirurgico alle vertebre cervicali ed è attualmente mantenuto in coma farmacologico. Non è stato ancora diffuso un bollettino ufficiale, ma secondo quanto riportato dall’ex dirigente della Federazione Internazionale di Ginnastica, Steve Butcher, saranno necessari almeno dieci giorni per avere un quadro più chiaro sulle sue condizioni. L’intero mondo della ginnastica si è stretto attorno all’atleta, in attesa di sviluppi positivi.