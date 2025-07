Sinner fedele ad Umberto Ferrara anche dopo il caso Clostebol: sarà il suo preparatore atletico

Nonostante il polverone sollevato dal caso Clostebol, Jannik Sinner sceglie la continuità e ribadisce la sua fiducia nel preparatore atletico Umberto Ferrara. Il campione altoatesino ha deciso di non interrompere la collaborazione con lo storico membro del suo staff, dopo la decisione di allontanarlo ad agosto dello scorso anno.

Umberto Ferrara, precedentemente allontanato insieme al fisioterapista Giacomo Naldi in seguito alla positività di Sinner al Clostebol, torna ora a ricoprire il ruolo di preparatore atletico, subentrando a Marco Panichi. Quest’ultimo è stato rimosso dallo staff poco prima di Wimbledon e ha recentemente iniziato una nuova collaborazione con Holger Rune. A differenza di Ferrara, Naldi non rientrerà nel team: resta infatti escluso dopo l’incidente che aveva portato alla squalifica di tre mesi del tennista altoatesino.

Il reintegro di Ferrara rappresenta una scelta orientata alla solidità tecnica e alla continuità della preparazione fisica. Professionista stimato nell’ambito del tennis italiano, Ferrara unisce alla sua esperienza sul campo anche competenze in ambito farmaceutico. Entrato per la prima volta nel team di Sinner nel 2022, aveva giocato un ruolo importante nel rafforzarne la condizione fisica.

Dopo l’uscita dallo staff dell’azzurro, Ferrara ha proseguito la sua carriera affiancando Matteo Berrettini, confermando così il suo ruolo di riferimento nel circuito professionistico. Il ritorno al fianco del numero uno del mondo arriva in un momento cruciale della stagione, con l’obiettivo di garantire continuità e massimo rendimento nei prossimi appuntamenti.

Jannik Sinner ritrova Umberto Ferrara dopo quasi un anno di separazione. Il preparatore atletico rientra con effetto immediato nel team del numero uno al mondo, come annunciato in una nota ufficiale.

“La decisione è stata presa in accordo con il team dirigenziale di Jannik, nell’ambito dei preparativi in corso per i prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e gli US Open. Umberto ha svolto un ruolo importante nella crescita di Jannik fino ad oggi e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alle prestazioni ai massimi livelli”.