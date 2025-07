Il Milan continua a cercare un centravanti capace di fare la differenza, con Vlahovic sempre in cima alla lista. Nel frattempo, il possibile scambio con Thiaw alla Juve prende forma come una soluzione concreta per entrambe le squadre. Tra attese e trattative silenziose, il mercato potrebbe presto riservare sorprese importanti.

Milan e Juve valutano lo scambio con Thiaw: cresce l’interesse per Vlahovic

Il Milan cerca un centravanti vero. Non un semplice rinforzo, ma un numero 9 che faccia davvero la differenza. Vlahovic, al momento, è il nome più caldo. La trattativa con la Juventus non è ufficiale, anzi. È più un sussurro tra le parti, ma da tempo gira sotto traccia. I rossoneri sanno che Allegri vuole un bomber e sono disposti ad aspettare agosto. Dall’altra parte, a Torino, tengono viva la speranza che qualcuno voglia davvero acquistare Vlahovic. Perché in questo momento, la Juve deve risolvere un problema grosso — e Milan potrebbe essere la chiave.

Thiaw alla Juve, la chiave per sbloccare lo scambio?

Non è un mistero che la Juve avrebbe bisogno di rinforzi in difesa. Se Rugani dovesse andar via, servirebbe un innesto importante. Ecco che spunta il nome di Thiaw. Il Milan, dal canto suo, ha bisogno di un bomber, di un centravanti che sappia far gol e comandare l’area. Così nasce l’idea dello scambio: Dusan Vlahovic a Milano, Thiaw alla Juve. Magari con qualche altra contropartita tecnica, ma l’intesa di massima è questa. Le valutazioni dei cartellini non sono facili da conciliare. Poi c’è la questione ingaggi: Vlahovic guadagna molto, troppo per il Milan se non si trova un accordo sullo stipendio. Lui, dal canto suo, vuole mantenere le condizioni attuali. Una partita complicata, insomma.

Intanto la maglia numero 9 del Milan resta vuota, dopo l’addio di Jovic. Leao prova a reggere il peso dell’attacco, ma serve un uomo d’area. Il club monitora anche altri nomi, magari più economici, in attesa di capire cosa succederà con Vlahovic. Tra mille trattative, rumors e incertezze, la strada verso uno scambio Thiaw Juve sembra la più concreta. Ma quanto bisognerà aspettare? E soprattutto, chi farà la prima mossa?