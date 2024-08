Nella giornata dell’11 agosto 2024, la Torre Eiffel, simbolo indiscusso di Parigi, è stata temporaneamente evacuata a causa di un evento inaspettato: un uomo è stato avvistato mentre tentava di scalare il monumento, a poche ore dalla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Evacuazione e reazioni

L’uomo è stato visto arrampicarsi oltre la seconda sezione della torre, proprio sopra gli anelli olimpici che decoravano il monumento per l’occasione. Non è chiaro da dove abbia iniziato la sua scalata, ma la sua azione ha destato immediata preoccupazione tra le autorità e i visitatori presenti. Le autorità francesi hanno evacuato la torre Eiffel per garantire la sicurezza dei presenti e per gestire la situazione. La scalata dell’uomo è stata immortalata da numerosi passanti, che hanno condiviso le immagini sui social media, rendendo l’evento virale in poco tempo.

Intervento della polizia

Poco dopo, le forze di polizia francesi sono riuscite a fermare l’uomo e a riportarlo in sicurezza a terra. Secondo i media locali, l’intervento è avvenuto rapidamente, evitando ulteriori complicazioni. La motivazione dietro il gesto dell’uomo non è ancora chiara, ma l’incidente ha causato una chiusura temporanea della torre Eiffel, creando disagi ai turisti presenti sul posto. L’evento è avvenuto poche ore prima della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024.