Nonostante le polemiche Imane Khelif ha dimostrato ancora una volta la sua forza mentale e fisica: ieri sera ha vinto l’oro olimpico a Parigi 2024. Dopo la vittoria l’atleta si è lasciata andare ad un luogo sfogo.

L’oro olimpico a Parigi 2024: le parole di Imane Khelif

Imane Khelif è la campionessa di Parigi nei -66 kg della boxe. Dopo giorni di polemiche l’atleta ha commentato così la sua vittoria:

“Questa medaglia d’oro è la migliore risposta alla feroce campagna contro di me. Sono una donna come qualsiasi altra donna. Sono nata donna e ho vissuto come donna, ma ci sono nemici del successo e non riescono a digerirlo. Questo dà alla vittoria un sapore speciale“.

La pugile dice di aver sperato per otto anni questo risultato e ora può dire di aver realizzato il suo sogno: è la campionessa olimpica e medaglia d’oro.

Il messaggio di speranza di Imane Khelif

Khelif ha subito attacchi e illazioni sulla propria identità di genere da parte di leader mondiali e personaggi pubblici. Tuttavia, la sua speranza è che tutto questo possa diventare solo un brutto ricordo:

“Siamo alle Olimpiadi per esibirci come atleti e spero che non vedremo attacchi simili nelle future Olimpiadi”.

Le parole del presidente algerino dopo la vittoria

La folla in piazza esulta e festeggia nel centro di Algeri la pugile Imane Khelif. È un momento storico per l’Algeria perché Khelif è diventata la prima donna algerina a vincere un titolo olimpico di pugilato ed è anche la prima medaglia d’oro per il paese dopo 28 anni: l’ultimo titolo era stato vinto da Hocine Soltani ai Giochi di Atlanta del 1996.