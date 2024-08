Angela Carini, dopo aver ricevuto due colpi potenti dalla pugile algerina Imane Khelif, si ritira dal match e scoppia in lacrime. Arriva il commento di Giorgia Meloni in conferenza a Casa Italia.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi in merito alla pugile Imane Khelif è arrivata la decisione inaspettata della pugile campana Angela Carini: ha scelto di abbandonare il match dopo 45 secondi.

Era salita sul ring da pochi secondi quando Khelif ha sferrato un duro colpo sul naso dell’atleta italiana: “Fa malissimo”, commenta Carini dopo che ha chiesto di fermare il match per sistemare il caschetto. Poi, un secondo colpo e decide di ritirarsi.

Dopo che i giudici hanno validato la sua scelta con il verdetto ufficiale, l’azzurra si è inginocchiata sul ring tra le lacrime:

“Ero salita sul ring per combattere. Non mi sono arresa, ma un pugno sul naso mi ha fatto troppo male e ho detto basta”, Angela Carini spiega così la sua decisione.

Le parole di Giorgia Meloni a Casa Italia

“Mi dispiace per il ritiro di Angela Carini, mi ero emozionata ieri quando ha scritto ‘combatterò’ perché in queste cose sicuramente conta anche la dedizione, la testa, il carattere. Però poi conta anche poter competere ad armi pari. E dal mio punto di vista non era una gara pari“.

Angela Carini ha ricevuto l’immediato sostegno da parte della politica, proprio in questi minuti è arrivato anche il messaggio di La Russa.

Imane Khelif e l’esclusione dai mondiali

Il match è stato preceduto da polemiche legate alla presenza dell’atleta algerina in una competizione femminile. Khelif lo scorso anno è stata esclusa dai Mondiali, per i livelli elevati di testosterone. Il Cio, che non riconosce l’IBA, ha reso noto che tutte le atlete iscritte ai Giochi rispettano i requisiti.