Nel rush finale delle Olimpiadi 2024 di Parigi l’Italia non perde le speranze di ottenere nuove medaglie. Scopriamo tutti gli italiani in gara nella giornata di oggi, venerdì 9 agosto 2024.

Olimpiadi di Parigi 2024, le speranze di oggi dell’Italia per andare a medaglia

In questi ultimi tre giorni di Olimpiadi, gli atleti azzurri saranno ancora protagonisti, con l’obiettivo di ottenere più medaglie possibili. La giornata di oggi, venerdì 9 agosto, si è aperta molto presto con l’appuntamento più atteso, ovvero Gregorio Paltrinieri impegnato nella finale di nuoto di fondo 10km. Ci saranno moltissimi altri appuntamenti per gli azzurri, come l’Italvolley che si gioca la medaglia di bronzo contro gli Stati Uniti, la staffetta 4×100 con Marcell Jacobs a guidare il team, la finale dei 10.000 metri con Nadia Battocletti che cercherà di conquistare una medaglia.

Per chi desidera seguire questa giornata importante per le Olimpiadi, sia la Rai che Discovery+ trasmetteranno le gare. Per la Rai andranno in onda su Rai 2 dalle 7 del mattino alle 23, mentre su RaiSport e RaiPlay in streaming verranno trasmesse alcune gare per un totale di cinque ore al giorno. Per Discovery+ le gare verranno trasmesse da Eurosport ed Eurosport 1.

Olimpiadi di Parigi 2024: il programma

Tutti gli appuntamenti degli atleti azzurri per la giornata di oggi, 9 agosto.

Mattina

-Ore 7:30 – Nuoto di fondo, maschile 10 km: Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza

-Ore 9:00 – Golf, femminile terzo giro: Alessandra Fanali

-Ore 10:00 – Tuffi, maschile piattaforma 10 m qualificazioni: Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen

-Ore 10:00 – Ginnastica ritmica, conc. Generale a squadre qualificazioni: Italia

-Ore 10:05 – Atletica, femminile eptathlon salto in lungo: Sveva Gerevini

-Ore 10:35 – Taekwondo, maschile -80 kg ottavi di finale: Simone Alessio

-Ore 10:40 – Atletica, femminile 4×400 m batterie: Italia

-Ore 11:05 – Atletica, maschile 4×400 m batterie: Italia

-Ore 11:20 – Atletica, femminile eptathlon lancio del giavellotto: Sveva Gerevini

-Ore 11:30 – Lotta libera, maschile 74 kg ottavi: Frank Chamizo

-Ore 11:30 – Canoa, maschile C1 1000 m semifinali: Carlo Tacchini

-Ore 11:30 – Atletica, maschile 800 m semifinali: Catalin Tecuceanu

Pomeriggio

-Ore 12:50 – Lotta libera, maschile 74 kg quarti: Eventuale Frank Chamizo

-Ore 13:00 – Pallanuoto, maschile semifinale 5°/8° posto: Eventuale Italia

-Ore 13:00 – Penthatlon moderno, maschile individuale semifinali: Matteo Cicinelli, Giorgio Malan

-Ore 13:40 – Canoa, maschile C1 1000 m (Finale B): Eventuale Carlo Tacchini

-Ore 13:50 – Canoa, maschile C1 1000 m (Finale A): Eventuale Carlo Tacchini

-Ore 14:00 – Ciclismo su pista, femminile sprint qualificazioni: Martina Fidanza, Sara Fiorin, Miriam Vece

-Ore 14:30 – Ginnastica ritmica, conc. Generale individuale (Finale): Eventuale Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli

-Ore 14:48 – Ciclismo su pista, femminile sprint trentaduesimi: Eventuali Martina Fidanza, Sara Fiorin, Miriam Vece

-Ore 15:00 – Tuffi, femminile trampolino 3 m (Finale): Chiara Pellacani

-Ore 15:00 – Pesi, maschile 89 kg: Nino Pizzolato

-Ore 15:06 – Taekwondo, maschile -80 kg quarti: Eventuale Simone Alessio

-Ore 15:38 – Ciclismo su pista, femminile sprint ripescaggi trentaduesimi: Eventuali, Martina Fidanza, Sara Fiorin, Miriam Vece

-Ore 16:00 – Break dance, femminile qualificazioni B-girls: Antilai Sandrini

-Ore 16:00 – Volley, maschile (Bronzo): Italia

-Ore 16:24 – Taewwondo, maschile -80 kg semifinali: Eventuale Simone Alessio

Sera

-Ore 18:00 – Pallanuoto, maschile semifinale 5°/8° posto: Italia

-Ore 18:09 – Ciclismo su pista, femminile Madison (Finale): Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini

-Ore 18:15 – Lotta libera, maschile 74 kg semifinali: Eventuale Frank Chamizo

-Ore 19:10 – Ciclismo su pista, femminile sprint sedicesimi: Eventuali Martina Fidanza, Sara Fiorin, Miriam Vece

-Ore 19:30 – Nuoto artistico, duo programma tecnico: Linda Cerruti , Lucrezia Ruggiero

-Ore 19:40 – Taekwondo, maschile -80 kg ripescaggi: Eventuale Simone Alessio

-Ore 19:45 – Atletica, maschile 4×100 (Finale): Italia

-Ore 19:58 – Ciclismo su pista, femminile sprint ripescaggi sedicesimi: Eventuali Martina Fidanza, Sara Fiorin, Miriam Vece

-Ore 20:00 – Break dance, femminile quarti di finale B-girls: Eventuale Antilai Sandrini

-Ore 20:10 – Atletica, maschile salto triplo (Finale): Andy Diaz

-Ore 20:15 – Atletica, femminile eptathlon 800 m: Sveva Gerevini

-Ore 20:40 – Break dance, femminile semifinali B-girls: Eventuale Antilai Sandrini

-Ore 20:35 – Taekwondo, maschile -80 kg (Bronzo): Eventuale Simone Alessio

-Ore 20:55 – Atletica, femminile 10.000 m (Finale): Nadia Battocletti

-Ore 21:14 – Break dance, femminile (Bronzo) B-girls: Eventuale Antilai Sandrini

-Ore 21:14 – Break dance, femminile (Finale) B-girls: Eventuale Antilai Sandrini

-Ore 21:39 – Taekwondo, maschile -80 kg (Finale): Eventuale Simone Alessio.