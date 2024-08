Una donna di 92 anni è stata investita nella tarda serata di ieri, sabato 10 agosto, sul lungomare di Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara.

Investita mentre attraversa sulle strisce a Porto Garibaldi

Secondo le prime ricostruzioni, il drammatico incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte, vicino allo stabilimento balneare Ippopotamus. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un uomo in scooter che non avrebbe rispettato la precedenza.

Indagano gli inquirenti

Sul luogo dello scontro sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Comacchio, che dovranno eseguire i rilievi del caso e determinare l’esatta dinamica del sinistro mortale.

L’ennesimo incidente sulle strisce pedonali

Una tragedia simile si è consumata mercoledì a Cesano Boscone, in provincia di Milano. Concetta Atania, 62 anni, è stata travolta sulle strisce pedonali da una Hyundai Getz. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. È stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Humanitas, dove è deceduta dopo due giorni di agonia. Alla guida dell’auto c’era una ragazza di 22 anni, che ha riferito agli inquirenti di non aver visto la donna e di non essere riuscita ad evitarla.