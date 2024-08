L’incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte sulla Sp 78 Bis a Carbonia. L’auto sulla quale viaggiava la 27enne è finita fuori strada, fatale l’impatto.

Incidente a Carbonia: morta giovane di 27 anni

Ad avere la peggio nell’impatto è stata la donna di 27 anni, di nazionalità rumena. Sul veicolo, oltre all’autista e a un passeggero, anche un bambino di pochi anni, rimasto miracolosamente illeso.

Sul posto il personale 118 della Sulcis Emergenze, Solki Soccorso e l’ambulanza medicalizzata arrivata dall’ospedale Sirai, i Vigili del fuoco e il Nucleo Radiomobile dei carabinieri.

Gli operatori sanitari giunti sul luogo dell’incidente non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza, la cui identità non è stata al momento rivelata.

La dinamica e la causa dell’incidente

La dinamica dell’incidente e le cause non sono ancora chiare. In queste ore gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i dati per comprendere e ricostruire meglio quanto accaduto nella tarda serata di ieri. L’intervento dei rilievi e della rimozione del veicolo sarebbero durate diverse ore.

Le indagini dopo la morte della giovane

Non è ancora noto se nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia sul corpo della giovane donna deceduta nello scontro.