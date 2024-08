Un terribile incidente stradale si è verificato a Racalmuto, nella provincia di Agrigento. Cinque persone sono rimaste ferite, tra cui quattro turisti e un residente.

Incidente a Racalmuto: feriti 4 turisti e un residente

Un violento incidente stradale si è verificato in contrada Garamoli a Racalmuto, nella provincia di Agrigento. Sono rimaste coinvolte due automobili, una Fiata Panda con a bordo quattro giovani turisti provenienti da Genova e una Ford Focus guidata da un uomo del posto. I due veicoli si sono scontrati frontalmente, probabilmente a causa del manto stradale scivoloso per via della pioggia. L’impatto è stato molto violento per la Fiat Panda, che è andata a finire contro un muro a bordo strada. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Racalmuto, per effettuare tutti i rilievi per ricostruire quanto accaduto.

Incidente a Racalmuto: i soccorsi

Tutte le persone rimaste coinvolte nell’incidente hanno riportato contusioni e fratture, ma fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita. I feriti, che hanno tutti un’età compresa tra i 20 e i 30 anni, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.