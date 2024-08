Un terribile incidente stradale si è verificato nel Torinese, sulla provinciale San Giorgio-Ozegna. Una ragazza di soli 18 anni, che stava andando sul suo monopattino, ha perso la vita nello schianto.

Torino, incidente in monopattino: morta 18enne

Giulia Grigore, una ragazza di soli 18 anni di San Giusto Canavese, in provincia di Torino, è morta nella notte al Cto. La giovane era rimasta ferita in modo molto grave nella mattinata di ieri, giovedì 8 agosto, in un terribile incidente stradale che si è verificato sulla provinciale San Giorgio-Ozegna. La giovane stava percorrendo quella strada a bordo del suo monopattino.

Incidente in monopattino a Torino: cosa è successo

La ragazza di 18 anni era a bordo di un monopattino che, per cause in fase di accertamento, si è andato a scontrare con un’Alfa Romeo Giulietta, guidata da un ragazzo di 21 anni residente a Lusigliè. La ragazza sul monopattino ha riportato diversi traumi molto gravi ed è arrivata in ospedale, trasportata con l’eliambulanza, che era già in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente per il momento è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea, che stanno cercando di ricostruire con certezza quanto accaduto.