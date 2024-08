L'incidente autonomo è avvenuto nella provincia di Parma nel cuore della notte: due feriti in ospedale

Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nel cuore della notte fra l’8 e il 9 agosto, tra le strade di un piccolo paese sito nelle vicinanze di Parma. Si tratta di Traversetolo, comune di 9 mila abitanti, che ha vissuto un dramma sfiorato.

Parma, incidente nella notte: auto esce di strada

Era, infatti, da poco passata l’una della notte fra ieri e oggi, quando un’auto è uscita di strada mentre stava percorrendo la provinciale in prossimità della località Bannone, nel comune di Traversetolo. Le autorità stanno ancora indagando sull’accaduto, ma a quanto sembra, si sarebbe trattato di un sinistro del tutto autonomo perché nessun’altra vettura sarebbe rimasta coinvolta nello scontro.

Parma, incidente nella notte: due feriti

Dopo l’uscita di strada, il veicolo si sarebbe schiantata ad alta velocità, mettendo in serio pericolo l’incolumità delle due persone che erano a bordo. I due passeggeri del mezzo, infatti, sono rimasti feriti e entrambi accompagnati da ambulanza e automedica presso l’Ospedale Maggiore. Secondo quanto riferito, non dovrebbero essere in pericolo di vita.