Un’auto con a bordo cinque giovanissimi è finita fuori strada in via D’Annunzio a Canegrate

Tanta paura nella notte a Canegrate: in un incidente sono rimasti coinvolti cinque giovani ragazzi tra i 16 e i 18 anni.

Incidente a Canegrate

L’auto è finita fuori strada in via D’Annunzio a Canegrate, nell’alto Milanese: soccorsi due sedicenni, un diciassettenne e due diciottenni.

Le prime chiamate ai soccorsi sono scattate dopo le 2 in via D’Annunzio, all’altezza dell’incrocio con via Raffaello Sanzio. L’auto sulla quale viaggiavano i giovani è uscita di strada impattando contro un muro.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente e le cause non sono ancora chiare. In queste ore gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i dati per comprendere e ricostruire meglio quanto accaduto.

Fondamentale sarà anche la testimonianza dei giovani coinvolti nell’incidente, ma bisognerà attendere i primi miglioramenti delle loro condizioni di salute.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni di salute dei ragazzi

Sul luogo dell’incidente sono intervenute in codice rosso due ambulanze della Croce Rossa di Legnano e un’automedica di Legnano, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

I giovani sono stati valutati prima sul posto dove hanno ricevuto la prima assistenza medica poi, per alcuni di loro, è stato necessario il trasporto al pronto soccorso in codice giallo all’Ospedale di Legnano e all’Ospedale San Carlo di Milano. Fortunatamente nessuno risulterebbe in pericolo di vita.