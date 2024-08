Valerio Bianchi torna in Italia dopo l'incidente in Grecia con il quad: volo aereo da 21mila euro da Zante a Roma

Nella serata di oggi, mercoledì 7 agosto, Valerio Bianchi atterrerà all’aeroporto di Ciampino con un volo privato, dalla Grecia, pagato dalla famiglia 21mila euro. Il 1 agosto ha avuto un incidente: è finito in un dirupo con un quad che aveva preso a noleggio in vacanza a Zante.

L’incidente di Valerio Bianchi e il ritorno a casa

Il ragazzo di Marino è stato ricoverato lo scorso giovedì ad Atene dopo un incidente in quad mentre si trovava in vacanza con gli amici a Zante, e versa ora in gravi condizioni.

La famiglia del ragazzo aveva richiesto un volo di Stato, ma le sue condizioni non sono state ritenute in pericolo di vita, dunque, non ha potuto usufruire di questa possibilità. A tal proposito, il volo privato è stato pagato dalla famiglia, che per 21mila euro si è rivolta a una compagnia che gestisce viaggi in aeroambulanza.

La partenza è prevista per le 17:30 da Atene, all’arrivo in Italia sarà trasferito nella terapia intensiva di Tor Vergata.

Le condizioni del ragazzo

Il 22enne è al momento sedato e intubato, ha riportato un trauma cranico con pneumoencefalo, un trauma maxillofacciale, ed è e in coma indotto. Non può essere estubato e dovrà essere sottoposto a un intervento che la famiglia vuole venga effettuato in Italia.

L’appello della mamma di Valerio a tutti i ragazzi

La mamma Ilaria, infermiera in terapia intensiva all’ospedale di Tor Vergata, ha affidato un appello al Corriere della Sera: