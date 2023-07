Coppia di turisti italiani muore in vacanza in Francia: fatale l’incidente in moto

Francia, coppia di turisti italiani muore in vacanza: fatale l'incidente in moto

I due turisti italiani stavano viaggiando sulla moto in Borgogna quando è avvenuto l'incidente: Alfio e Cristina non ce l'hanno fatta

Alfio Lenzi, 63 anni, e Cristina Fanin, 56 anni, erano molto noti a San Giovanni in Persiceto (Bologna) a causa del lavoro che da tanti anni praticavano. L’uomo, insieme al fratello Roberto, era titolare di una macelleria del centro storico del paese, la moglie era impegnata in una panetteria-pasticceria situata poco lontano. I due coniugi sono morti in un tragico incidente stradale avvenuto mentre erano in vacanza in Borgogna.

Quella che doveva essere una bellissima vacanza di coppia in moto si è trasformata in una tragedia. Alfio e Cristina hanno perso la vita mentre facevano quello che amavano di più: passare del tempo insieme in sella alla motocicletta in giro per l’Europa. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma dalle prime informazioni che arrivano, sembra che la moto su cui si trovavano i due coniugi bolognesi abbia iniziato a sbandare nei pressi del parco eolico di Auxerrois, in Borgogna, per poi andare a sbattere in curva. I poliziotti stanno indagando: l’incidente è stato autonomo e potrebbe essere scaturito da un improvviso malore o da un inatteso guasto meccanico.

Il cordoglio della comunità: le parole del sindaco

Tutta la comunità di San Giovanni in Persiceto, una volta appresa la terribile notizia dai social, si è stretta attorno alla famiglia di Alfio e Cristina. Anche il sindaco Lorenzo Pellegatti ha voluto ricordare i due coniugi: “Al momento non ho notizie precise. Siamo profondamente dispiaciuti e rattristati. Ora attendiamo il rientro in Italia delle salme. Al momento né l’amministrazione comunale nè le forze dell’ordine sono state informate a riguardo.”