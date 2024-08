Hanno tutti dai 18 ai 20 anni, i tre ragazzi rimasti feriti nella notte a seguito di un pericolosissimo incidente stradale che ha visto coinvolto il loro veicolo all’imbocco di una galleria. Il sinistro autonomo è avvenuto a Marone, non troppo distante dal comune di Brescia.

Brescia, incidente in galleria: tre giovani feriti

Erano circa le ore 4 della notte fra il 6 e il 7 agosto, quando all’imbocco della galleria San Carlo, all’altezza di Marone, sulla Sp 510, un’automobile esce di strada e si va a schiantare con enorme violenza. A bordo del veicolo c’erano tre ragazzi, due maschi e una femmina, tutti rimasti feriti. I vigili del fuoco arrivati sul posto dopo la segnalazione alle autorità, hanno provveduto ad estrarre i loro corpi dalle lamiere dell’abitacolo.

Brescia, incidente in galleria: i rilievi dei carabinieri

Il più grave dei tre ragazzi è stato trasportato in eliambulanza ai Civili di Brescia e lì è ancora ricoverato in codice rosso. Gli altri due giovani sono stati trasferiti in ambulanza alla Poliambulanza di Brescia. Il tratto di strada è rimasto chiuso per due ore e mezza, per permettere alle autorità di compiere tutti gli accertamenti dovuti.