E’ morto a Qualiano sul colpo un 42enne originario di Napoli, che si è prima schiantato sullo spartitraffico per poi finire capovolgendosi su di un cancello. Insieme a lui era presente una donna 37enne di Sant’Antimo che è rimasta ferita lievemente.

Qualino, un morto e un ferito dopo un incidente d’auto: l’accaduto

Il sinistro stradale è avvenuto la notte di martedì 6 agosto, circa all’1:00 sulla Circumvallazione esterna S.P. 1, all’altezza della rotonda di Qualiano. Non è ancora chiaro come si sia sviluppato l’incidente, i carabinieri continuano a indagare. Secondo le prime ricostruzioni, il 42enne era alla guida di una VW Polo con la 37enne e avrebbe perso il controllo della macchina finendo per schiantarsi. Sul luogo dell’incidente sono poi intervenuti il 118 e i militari dell’arma, che hanno confermato la morte dell’uomo e portato la donna all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in codice giallo.