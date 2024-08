Tutte le ipotesi sulle cause dell'incidente aereo in Brasile, dal gelo al guasto.

Le indagini sull’incidente aereo avvenuto in Brasile continuano. Ci sono diverse ipotesi su cosa può essere accaduto prima dello schianto, ma ancora tutte da valutare con precisione.

Aereo precipitato in Brasile: tutte le ipotesi dell’incidente

Il ghiaccio dovuto all’altitudine, un guasto al motore oppure lo “stallo”. Sono diverse le ipotesi che gli esperti stanno valutando come possibile causa dell’incidente aereo avvenuto in Brasile. Tutte le 62 persone a bordo sono decedute e le scatole nere sono in mano agli investigatori che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. In una conferenza stampa la compagnia aerea ha ammesso che il velivolo era “sensibile” al gelo, ma ha garantito che il sistema antigelo fosse perfettamente funzionante al momento del decollo. “Non sappiamo se si possa essere verificato un guasto durante il volo ma quando è decollato il sistema antigelo funzionava al 100%” ha dichiarato Eduardo Busch, amministratore delegato della compagnia aerea. L’aereo era stato controllato la sera prima, ma secondo Marcel Moura, direttore delle operazioni di Voepass “non è emerso nessun problema da impedire il volo“.

Nella regione in cui si è andato a schiantare l’aereo era stata diramata un’allerta meteo per “l’alto rischio di congelamento“. Secondo le informazioni di Flightradar24, servizio svedese che monitora i voli, due minuti prima dell’impatto l’aereo stava volando a un’altitudine di 17.000 piedi. Il rischio “grave” di formazione di ghiaccio si estendeva secondo le autorità aeronautiche internazionali dai 12.000 ai 21.000 piedi.

Aereo precipitato in Brasile: l’ipotesi dello stallo e le testimonianze

“Nelle immagini vediamo che l’aereo ha alcuni problemi di controllo, perché non riesce più a sostenersi. Dall’immagine è in stallo, cioè ha perso il supporto. Ha bisogno di una velocità minima per poter mantenere il supporto in aria” ha dichiarato Geraldo Portela, specialista in gestione del rischio e della sicurezza, che ha ipotizzato tra le possibili cause dello schianto anche quella dello “stallo“. Si tratta di una situazione in cui l’ala perde completamente la portanza utile, provocando la caduta improvvisa dell’aereo. Una circostanza che, a seconda di altitudine e condizioni, può essere recuperata o meno durante il volo.

“L’aereo ci ha sfiorato e poi si è schiantato” ha raccontato un testimone dell’incidente, ancora sotto choc. L’aereo, come riportato dalla stampa locale, è precipitato a poca distanza dalla sua abitazione. “Oh mio Dio, un aereo s’è schiantato sulla casa del mio vicino” ha esclamato una donna scoppiando a piangere, mentre stava girando uno dei video della tragedia che è diventato virale.